Lavrov Hindistan ve Pakistanlı Bakanlarla Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bakanlar Rusya ile Hindistan arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığın her düzeyde yoğunlaştırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Uluslararası meselelerin de istişare edildiği görüşmede, Ukrayna ve Orta Doğu bölgesindeki gelişmelerde ele alındı.

Lavrov'un Dar ile görüşmesi

Lavrov ayrıca Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüştü.

Rusya ile Pakistan arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular istişare edildi.