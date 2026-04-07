Rusya, İslam Dünyası ile İlişkileri Güçlendirmeyi Önceliklendiriyor

07.04.2026 00:09
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın İslam ülkeleri ile güvene dayalı diyalog kurduğunu ve Kazan'ın İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam ülkeleriyle bağların güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirterek, 'İslam, diğer geleneksel dinlerle birlikte ülkemizin manevi, tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz parçası.' dedi. Başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda, Lavrov, etnik ve dinler arası uyumun Rus devletinin önemli unsuru olduğunu vurguladı ve İslam ülkeleriyle karşılıklı yarar sağlayan bağların güçlendirilmesinin Rus dış politikasındaki öncelikli konular arasında bulunduğunu ifade etti.

Lavrov, 'Rusya-İslam Dünyası' Stratejik Vizyon Grubu'nun 20. yılını kutladığını belirterek, bu süreçte İslam ülkeleriyle güvene dayalı diyaloğun kurulduğunu ve küresel konularda yaklaşımların örtüştüğünü söyledi. Ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğine de değinen Lavrov, Kazan'ın İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini ve mayısta KazanForum'un düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı ortaklığı güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmaların sonlandırılması umudunu paylaştı. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ise Orta Doğu'daki gerginlikten endişe duyduklarını ve diplomatik çözümlerden yana olduklarını ifade etti, ayrıca Filistin meselesine de değinerek Rusya'nın BMGK kararları doğrultusunda Filistin Devleti'nin kurulmasından yana olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

