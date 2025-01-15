Lavrov: Rusya-Çin İlişkileri Küresel İstikrar İçin Hayati

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MOSKOVA, 15 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerinin dünya genelinde gerilimin tırmandığı bir dönemde küresel istikrarın korunması açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Lavrov, salı günü düzenlediği yıllık basın toplantısında Rusya-Çin ortaklığının, modern uluslararası ilişkileri istikrara kavuşturan temel faktörlerinden biri olduğunu belirtti.

Lavrov, Washington'ın ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefiklerinin, küresel cepheleşme ve silahlı çatışmaları tırmandırmaya çalıştığını, Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde nifak tohumları ektiğini ve bölünmeler yarattığını ifade etti.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün an itibarıyla Avrasya Ekonomik Birliği ile bağlarını derinleştirdiğini kaydeden Lavrov, bunun Kuşak ve Yol İnisiyatifi'yle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "İşbirliği, ortaklık ve gelecek planlarımız çok büyük uluslararası öneme sahip ve ben bu planların gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.