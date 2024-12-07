Lavrov: Suriye'de Çatışmalar Durdurulmalı - Son Dakika
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Lavrov: Suriye'de Çatışmalar Durdurulmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de çatışmaların durdurulması ve diyalog çağrısında bulundu.

07.12.2024 19:17
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlılıklarını yinelediklerini belirterek, "Çatışmaların derhal durdurulması, Suriye yönetimi ile yasal muhalif güçler arasında diyaloğun başlatılması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu'nda konuştu.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Lavrov, "Heyet Tahrir Şam'ın, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini güçlü bir şekilde teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı başta olmak üzere, mevcut anlaşmaları ihlal ederek toprakları ele geçirmesine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Lavrov, 2018 ve 2020'de Astana Formatı çalışmalarında iki anlaşmanın yapıldığını anımsatarak, "Bu anlaşmalara göre, Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de etkisini arttırmaması ve İdlib'den çıkması gerekiyor idi. Bu anlaşmalar uygulanmadı. Böylece bu anlaşmalar, ağırlığını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki olaylardan ABD'yi sorumlu tutan Lavrov, bu ülkenin bölgede etkisini güçlendirmeye çalıştığını belirterek, "Heyet Tahrir Şam gibi terör gruplarının jeopolitik hedefleri doğrultusunda kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Bu, şimdi oluyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, buradaki Rusya Hava Kuvvetleri birliklerinin Suriye ordusuna destek sağladığını kaydetti.

Lavrov, Rus gemilerinin Tartus Limanı'ndan ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin, " Akdeniz'de tatbikatlar yapılıyor. Belki uydu görüntüleriniz bunu başka bir şeyle karıştırdı." görüşünü paylaştı.

"Rusya, Türkiye ve İran, Suriye konusunda adımlar atmaya devam edecek"

Bakan Lavrov, Doha'daki forum marjında yapılan Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı ile ilgili detay vererek, "Toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılığımızı yineleyerek çatışmaların derhal durdurulması, Suriye yönetimi ile yasal muhalif güçler arasında diyaloğun başlatılması çağrısında bulunduk." bilgisini verdi.

BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının gerektiğini vurgulayan Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konusunda mutabık kaldıkları konularda adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'deki rolünü değerlendiren Lavrov, "Onlar (Türkler), etkili rol oynuyor. Onlar, Suriye sınırındaki güvenlik durumundan endişeli." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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