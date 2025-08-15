Lazkiye'de Askeri Araca Saldırı

Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik rejim kalıntısı grupların, Suriye ordusuna ait bir askeri araca saldırı düzenlediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünden, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yapılan açıklamada, devrik rejim kalıntılarından oluşan grupların Lazkiye kırsalında orduya ait bir araca saldırdığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, son 72 saat içinde rejim kalıntılarının saldırılarının artarak Lazkiye ve Tartus kırsalındaki ordu birliklerini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye halkının tüm kesimlerinin korunmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına devam edileceğinin altı çizilerek, "Bakanlık, devrik rejim kalıntılarını Suriye sahil bölgesinde güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik girişimlerden caydırarak, ordu birlikleri ve sivillere yönelik saldırılara taviz vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.