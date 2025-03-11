Lazkiye'de Hükümet Güçlerine Destek Gösterisi - Son Dakika
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Lazkiye'de Hükümet Güçlerine Destek Gösterisi

Lazkiye'de yüzlerce sivil, hükümet güçlerine destek için toplandı ve mezhep düşmanlığını kınadı.

11.03.2025 22:16
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Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olayların üzerinden yüzlerce sivil, kent meydanında toplanarak hükümet güçlerine destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Lazkiye kent merkezinde Şeyhdahır meydanında toplanan yüzlerce sivil, "Devrik rejim güçleri altyapıyı yok etti", "Şara hükümeti beni temsil ediyor" ve "Hepimiz güvenlik güçleri ile beraberiz" Arapça yazılı pankartlar açtı.

Suriye Özgür Ordusu bayrağını taşıyan protestocular, 6-10 Mart'taki çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin fotoğraflarını duvarlara astı.

Gösteriye katılan Rana Seyyid, AA muhabirine, devrik rejim güçlerinin yapmak istediği mezhepsel fitnenin başarısız olduğunu söyledi.

Seyyid, Suriye'deki durumun iyiye gideceğini ümit ettiğini belirterek, "Sonuna kadar bir halk kalacağız. Bölücülüğü kesinlikle kabul etmiyoruz. Allah güvenlik güçlerimizi korusun." dedi.

Mona Seyyid ise hayatı boyunca Beşşar Esed rejiminin zulmü altında yaşadığını ifade ederek, "İlk defa güvenlik gücünün ilde güveni tesis ettiğini hissediyoruz. Önceden korku vardı. Şimdi değerimizi hissediyoruz. Özgürüz. Başımız dik. Zaferimiz mübarek olsun." diye konuştu.

Devrik rejim güçlerinin düzenlediği saldırıları kınayan Seyyid, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri için rahmet diledi.

-"Hiç bir Alevi'nin yerinden edilmesini istemiyoruz"

Muaviye Sahyuni de ülke içinde hiç kimsenin yerinden edilmesini istemediklerini belirterek, "Herkes bizim ailemiz ve halkımız. Hiç bir Alevi'nin yerinden edilmesini istemiyoruz. Ülkemizin toprakları savaştan yoruldu artık." ifadelerini kullandı

Bilal Saloha ise savaşın artık durması gerektiğini kaydederek, "Kan dökülmesinden yorulduk. Yurt dışında yaşayanlardan da memleketlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lazkiye'de Hükümet Güçlerine Destek Gösterisi - Son Dakika

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