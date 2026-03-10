Lazkiye\'de Temizlik Çalışanları Onuruna İftar Düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Kutsal İsa Kilisesi'nde, belediye temizlik çalışanları onuruna "Temizlik Mühendisleri" adlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

Etkinlik, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ve Lazkiye Mescitler Müdürü Cihad el-Hammud'un katılımıyla, valilikte görev yapan belediye temizlik çalışanları onuruna düzenlendi.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programına kilisenin daveti üzerine katıldıklarını belirterek temizlik çalışanlarının önemine dikkat çekti.

Osman, "Bu çalışanlar şehrin güzelliğini korumaya çalışan gizli askerlerdir. Bu davetin kendisi, birlikte yaşamı temsil eden gerçek bir örnektir." dedi.

Programın sosyal medyadaki nefret söylemlerinin aksine toplumdaki birlik ve dayanışmayı gösterdiğini vurguladı.

Lazkiye'de Fransiskan Latin Bablar Manastırı Başkanı Peder Firas Lutfi, ramazan ayı ile Hristiyanların büyük oruç döneminin insanları bir araya getiren ortak değerler olduğunu belirtti.

Lutfi, "Vatanın evlatları ve kardeşler olarak bir araya geldik. Ramazan ve büyük oruç dönemi, bayramlar gibi bizi bir araya getiriyor. Kutsal kitaplar birbirimizi sevmemizi emreder." dedi.

Bu girişimin sadece bir iftar yemeği olmadığını vurgulayan Lutfi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu buluşma, vatanımıza bağlılığımızı yenilemenin bir ifadesidir. Aynı zamanda birlikte olma ve gücümüzü birbirimizden alma mesajıdır. Özellikle bu zor koşullarda buna çok ihtiyacımız var. Suriye 15 yıl savaş yaşadı ve tüm Suriyeli bileşenler bundan etkilendi. Yeni Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliğe kavuşması bu birlikteliklerden doğacaktır."

Lutfi ayrıca Suriye'nin tarih boyunca birlikte yaşam kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Gerçek bir ortaklıkla yeni Suriye'yi inşa edeceğiz. Dayanışma ve iş birliğiyle ülkemizi yeniden ayağa kaldırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Programın onur konuklarından belediye temizlik çalışanı Emir Yusuf ise kilisenin davetinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yusuf, "Kilise tarafından yapılan bu onurlu davete katıldık. Bu girişimlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışan temizlik görevlilerini unutmadıkları için minnettarız." diye konuştu.

Etkinliğin farklı din ve toplulukların barış içinde birlikte yaşayabileceğinin sembolü olduğunu ifade eden Yusuf, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Lazkiye Mescitler Müdürü Cihad el-Hammud da etkinliğin şehirdeki toplumsal uyumun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hammud, "Bu programdaki birlik ve uyum, Lazkiye'deki tüm bileşenler arasında birlikte yaşamın bir yansımasıdır. Bu ayın tüm Suriyeliler için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.