LDP Liderlik Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı

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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçiminde yarışan 9 adaydan hiçbiri, ilk turda oyların çoğunluğunu alamadı.

Başbakan ve LDP lideri Kişida Fumio'nun siyasi fon skandalını gerekçe göstererek istifa edeceğini duyurmasıyla iktidar partisi, yeni liderini seçiyor.

Başkent Tokyo'daki seçimli kongrede yarışan ikisi kadın 9 adaydan hiçbiri, oyların çoğunluğunu elde edemedi.

İlk tur sonuçlarına göre Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ile geçmişte birer yıl tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru ikinci tura kaldı.

Kadın aday Takaiçi 181 oyla ilk, İşiba 154 oyla ikinci ve eski Enerji Bakanı Koizumi Şinciro da üçüncü sırada yer aldı.

Yeni liderin belirlenemediği ilk turda en çok oy alan Takaiçi ve İşiba ikinci turda yarışacak.

Yeni parti başkanının, LDP ile koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ulusal basına göre yeni Japonya Başbakanı'nın, takip eden bir ayda mevcut meclisi feshederek genel seçim ilan etmesi bekleniyor.

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, parti içi siyasi fon skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı.