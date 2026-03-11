Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da konser verdi.
Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.
Üç kardeşten oluşan grubun üyelerinden Samir Joubran, Filistin'deki savaş nedeniyle konsere katılamadı. Konserde Samir Joubran'ın sahnedeki yeri boş bırakılırken, sandalyesi hazır bulunduruldu.
Adnan ve Wissam Joubran'ın sahne aldığı konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.
Son Dakika › Güncel › Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?