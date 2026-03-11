Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi

Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi
11.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Le Trio Joubran, savaş nedeniyle katılamayan Samir'in sandalyesiyle Ankaralıları concerttedi.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.

Üç kardeşten oluşan grubun üyelerinden Samir Joubran, Filistin'deki savaş nedeniyle konsere katılamadı. Konserde Samir Joubran'ın sahnedeki yeri boş bırakılırken, sandalyesi hazır bulunduruldu.

Adnan ve Wissam Joubran'ın sahne aldığı konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 01:01:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Le Trio Joubran, Ankaralıları Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.