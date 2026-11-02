Lee ile uçak listesindeki 168 kişinin pasaport bilgileri internete sızdı - Son Dakika
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Lee ile uçak listesindeki 168 kişinin pasaport bilgileri internete sızdı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve aralarında heyet üyeleri ile gazetecilerin bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırıldığı bildirildi. Cheong Wa Dae, listenin önceden bilindiğini ve kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı personelinin de aralarında bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırıldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Kore Yayın Kurumu'na (KBS) dayandırdığı haberine göre, hazirandaki Avrupa ziyareti kapsamında Lee'nin resmi uçağında bulunan kişilerin bilgilerinin yer aldığı liste, ücretli bir internet sitesinde yayımlandı.

Listede, ???????Lee'nin yanı sıra devlet başkanlığı, dışişleri bakanlığı personeli ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 168 kişinin, Korece ve İngilizce ad soyadları, bağlı bulunduğu kurum ve mevki, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve pasaportların geçerlilik sürelerine ilişkin kişisel bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, söz konusu listenin içeriğinden daha önce haberdar olunduğu, dışişleri bakanlığı dahil ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, durumun son derece ciddiye alındığı ve kapsamlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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