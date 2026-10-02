Leipzig-Halle dron girişimini Rus vatandaşı Oleg Levuşkin'in planladığı öne sürüldü - Son Dakika
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Leipzig-Halle dron girişimini Rus vatandaşı Oleg Levuşkin'in planladığı öne sürüldü

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Alman, Polonyalı ve Litvanyalı istihbarat servislerine göre 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki dron girişimini Rus vatandaşı Oleg Levuşkin'in planladığı öne sürüldü. Levuşkin'in saldırı için Belarus vatandaşı Andrei Karshakou'yu görevlendirdiği aktarıldı.

Alman güvenlik ve istihbarat birimlerinin, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki dron saldırısı girişiminin arkasında Rus vatandaşı Oleg Levuşkin'in bulunduğunu tespit ettiği öne sürüldü.

Alman Welt ve İngiliz The Telegraph gazeteleri 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda tespit edilen patlayıcı yüklü drona dair ortak özel haber yaptı.

Haberde, Alman, Polonyalı ve Litvanyalı istihbarat servislerinin yürüttüğü soruşturmaya göre Oleg Levuşkin'in, havalimanına yönelik saldırı girişimini planladığı ve hazırlıklarını yaptığı iddia edildi.

Haberde, Levuşkin'in Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU ile bağlantıları olduğu ve GRU mensubu Denis Smoljaninov ile 2007'den bu yana temas halinde olduğu belirtildi.

Levuşkin, saldırı girişiminden birkaç ay önce Leipzig-Halle Havalimanı çevresinde keşif yaptığı bölgedeki lojistik altyapıyı birkaç gün boyunca incelediği ifade edilen haberde, Levuşkin'in saldırıyı bizzat yapmak yerine bunun için Belarus vatandaşı Andrei Karshakou'yu görevlendirdiği aktarıldı.

Haberde, Karshakou'nun DNA izlerinin saldırıda kullanılan teknik ekipmanın bazı parçalarında bulunduğu belirtilerek polis kayıtlarında adı bulunan Karshakou'nun daha sonra Polonya'da yapılan bir kundaklama ile de ilişkilendirildiği bilgisi paylaşıldı.

4 Ağustos akşamı Leipzig-Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir dron tespit edilmiş ve etkisiz hale getirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hedef alınan Antonov uçağına yaklaşık 25 bin litre uçak yakıtı (kerosin) ikmali yapıldığı, patlayıcının infilak etmesi halinde havalimanının bazı bölümlerinde büyük çaplı hasar meydana gelebileceği ve dronun patlamamasının nedeninin fünyenin kopması olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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