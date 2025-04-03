Leishmaniasis Köpeklerde Kalıcı Etki Bırakıyor - Son Dakika
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Leishmaniasis Köpeklerde Kalıcı Etki Bırakıyor

Veteriner Koç, Leishmaniasis hastalığının erken teşhisinin önemini vurguladı. Tedavi zorluğu var.

03.04.2025 16:11
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Leishmaniasis hastalığı köpeklerde kalıcı etki bırakıyor

Veteriner Hekim Gökmen Koç:

"Erken teşhisle kontrol altına alınabilen bu hastalık, köpeklerde çok daha zor bir sürece yol açıyor"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta veteriner hekim Gökmen Koç, yaklaşık yedi yıldır Leishmaniasis hastalığıyla mücadele eden bir köpeğin tedavi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın, halk arasında "yakarca" olarak bilinen tatarcık sinekleri tarafından bulaştırıldığını belirten Koç, sürecin zorlu ve pahalı olduğunu vurguladı.

Leishmania adlı parazitin insanlara ve hayvanlara tatarcık sinekleri aracılığıyla bulaştığını ifade eden Koç, şu bilgileri paylaştı:

"Leishmania, zoonotik yani hayvandan insana bulaşabilen bir parazittir. Ancak doğrudan köpekten insana geçmez. Enfekte bir köpeği ısıran sineğin, daha sonra insanı ısırması gerekir. İnsanlarda genellikle hafif seyreder, ancak bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Veteriner hekim Koç, köpeklerde hastalığın seyrinin daha ağır olduğunu belirterek, tedavi sürecinin tam iyileşme sağlamadığını dile getirdi.

Koç, hastalığa yakalanan köpeklerin deri lezyonları, tırnakların normalden daha fazla uzaması ve patilerde yaralar gibi belirtiler gösterdiğini ve tedavi sürecinin uzun vadeli bakım gerektirdiğini ifade etti.

7 yıldır hastalıkla mücadele veren köpeğin tedavi sürecini anlatan Koç, "Köpeğimizin durumu önceki evrelere kıyasla daha iyi, ancak bu hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez. 2019 yılında ilaçlarını temin ettik ve o zamandan beri düzenli olarak bakım ve pansuman yapıyoruz. Hastalığın seyri mevsim geçişlerinde kötüleşebiliyor, özellikle ayaklar, patiler ve pati altlarında yaralar oluşabiliyor" dedi.

Leishmania parazitinin hayvanın vücudunda kalıcı olarak bulunduğunu ve tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayan Koç, uygulanan tedavilerin sadece semptomları hafifletmeye ve hayvanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Hastalığın insanlardaki etkilerine de değinen Koç, Leishmaniasis'in yüzde ve kollarda çıban benzeri ülseratif yaralara neden olabileceğini söyledi. Erken teşhisle kontrol altına alınabilen bu hastalığın, köpeklerde ise çok daha zor bir sürece yol açtığına dikkat çeken Gökmen Koç, "Maalesef durum biraz daha komplike. İyileşmesi dediğim gibi zor ve pahalı bir tedavi gerektiriyor. Parazit, hayvanın kanından hiçbir zaman tamamen temizlenmiyor. Biz sadece konforunu artırmaya yönelik tedaviler uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Koç, hastalığın yayılmasını önlemek için tatarcık sinekleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, köpek sahiplerini erken teşhis ve koruyucu önlemler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

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