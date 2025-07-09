Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı

İSTANBUL, – Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Firari durumda bulunan genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ile sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Aslan Özdemir'in bugün saat 14.50 sıralarında yurt dışından İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine savcılık talimatıyla hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Özdemir'in ifadesi alındıktan sonra savcılık makamına sevk edileceği öğrenildi.