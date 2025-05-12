Lenf Kanserine Yenik Düşen Müdüre Veda

Lenf kanserine yenik düşen okul müdürüne son görev

Sevenleri onu yalnız bırakmadı: Türk bayrağı sarılı tabut ile memleketi Ankara'ya uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitim alanında uzun yıllar hizmet veren ve geniş kesimler tarafından sevilen ve lenf kanseri sebebiyle hayatını kaybeden iki çocuk babası okul müdürü Bülent Gündüz (46), gözyaşları ve dualarla memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitime verdiği katkılarla tanınan Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, yakalandığı lenf kanserine yenik düştü. 46 yaşındaki iki çocuk babası Gündüz, bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde tedavi görüyordu. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Gündüz, meslek hayatı boyunca Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, öğretmenevinde idarecilik ve Paris İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği görevlerinde bulundu. 26 Eylül 2022 tarihinde Madanoğlu İlkokulu'na müdür olarak atanmıştı. Hayatını kaybeden Gündüz için Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, meslektaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gündüz'ün cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı. Cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip memleketinde toprağa verilecek.