Lens ve Avail'den Web3 İçin Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Lens ve Avail'den Web3 İçin Stratejik İş Birliği

Lens, Avail ile iş birliği yaparak merkeziyetsiz sosyal ağların ölçeklenebilirliğini artırıyor.

18.09.2024 12:06
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ZİNCİR üstü (onchain) sosyal ağ altyapısında rol üstlenen Lens, bugün tüm Web3 kullanıcılarını ve geliştiricilerini bir araya getiren katman geliştiren Avail ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliği, Lens'in merkeziyetsiz sosyal ağlar için ölçeklenebilirlik, doğrulanabilir işlemler ve maliyet etkin bir altyapıya kavuşmasını sağlıyor.

Lens, Avail'in ZK teknolojisine uygun hale getirilmiş veri kullanılabilirlik katmanını (Avail DA) kullanarak, sosyal medya gibi yüksek hacimli kullanım alanlarını blok zincirlerinde mümkün hale getirecek. Avail, KZG taahhütlerini ve Veri Kullanılabilirlik Örnekleme (DAS) teknolojisini bir araya getirerek zincirden bağımsız bir veri katmanı sunuyor ve bu altyapı Lens'in milyonlarca kullanıcıyı desteklemesine olanak tanıyor. Bu iş birliği, Lens'i esnek, geleceğe hazır ve uygun maliyetli açık sosyal ağlardan biri haline getiriyor.

KULECHOV: SOSYAL MEDYA GİBİ YÜKSEK HACİMLİ KULLANIM ALANLARINI BLOK ZİNCİRLERİNDE MÜMKÜN OLACAK

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Lens kurucusu Stani Kulechov, "Lens olarak hedefimiz, Ethereum üzerinde tam anlamıyla dayanıklı bir ağ oluşturmak ve her düzeyde katılım ile şeffaflığı koruyarak mülkiyeti ve kontrolü desteklemektir. Ayrıca yeni ve ilginç kullanım alanlarının önünü açıyoruz. Modüler ve dayanıklı temeller üzerine inşa edilen yeni nesil Lens, Avail DA sayesinde en gelişmiş ve geleceğe hazır veri kullanılabilirliği çözümünü kullanıyor" dedi.

ARJUN: BU İŞ BİRLİĞİ İLE SOSYAL AĞLARIN 2024 VE SONRASINDA NASIL ÇALIŞABİLECEĞİNE DAİR YENİ BİR STANDART BELİRLİYORUZ

Avail kurucu ortağı Anurag Arjun ise, "Lens ile yaptığımız iş birliği, Web3'ün bağlantı ve ölçeklenebilirliğini artırma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde. Bu iş birliği ile sosyal ağların 2024 ve sonrasında nasıl çalışabileceğine dair yeni bir standart belirliyoruz. Blok zinciri ekosistemi genelinde verimlilik ve birlikte çalışabilirlik artarken, merkeziyetsiz sosyal ağlar daha erişilebilir, çok yönlü ve küresel bir kitle için daha etkili hale geliyor. Amacımız, her etkileşimi gelişmiş, kullanıcı dostu teknolojilerle güçlendirilmiş bir gelecek inşa etmek, bu da web üzerinde gerçek bağlantılar ve yaratıcılığı teşvik ediyor" diye konuştu.

Arjun son olarak şunları söyledi:

"Avail teknolojisi sayesinde bu iş birliği, Lens üzerinde geliştirilen uygulamaların kullanıcıların nerede olursa olsun erişilebilir olmasını sağlayarak web3 genelinde kesintisiz ve kullanıcı dostu etkileşimleri kolaylaştırıyor. Avail'in altyapısı, Lens'in dayanıklı ve ölçeklenebilir ağlar vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kritik öneme sahip. Geliştiriciler için bu iş birliği, bir sonraki nesil sosyal uygulamaları geliştirmek için güçlü, ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir temel sunarken; kullanıcılar, sosyal kimliklerini, ilişkilerini ve verilerini sahiplenip kontrol edebilecekleri ve taşıyabilecekleri bir deneyime kavuşuyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lens ve Avail'den Web3 İçin Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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