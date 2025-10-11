Letonya\'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Letonya'dan, Rusya'nın tepkisini çekecek ve Baltık Bölgesi'ndeki gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi.

800'DEN FAZLA RUS VATANDAŞINA SINIR DIŞI

Riga hükümeti, yeni göçmenlik kurallarına uymayan Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı. Hükümet, gerekli belgeleri zamanında sunmayan 841 Rus vatandaşından 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

GEREKLİ BELGELERİ SUNMADILAR

Yeni göçmenlik düzenlemesinde, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) uzun süreli oturum iznine başvurması, A2 düzeyinde Letonca dil bildiklerini kanıtlaması ve 30 Haziran 2025'e kadar güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiği yer almıştı.

Yaklaşık 30 bin Rus vatandaşı, yeni düzenlemeden etkilendi. Çoğu bu talepleri yerine getirirken, 841 Rus gerekli belgeleri sunmadı. Ayrıca yaklaşık 2 bin 600 kişi, Letonya'dan gönüllü ayrıldı.

LETONYA'DAN MOSKOVA'YA KARŞI SERT HAMLELER

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, mayısta yaptığı açıklamada, AB ülkelerine, Rus vatandaşlarına vize verilmesini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Letonya parlamentosu da haziranda Rus ve Belarus vatandaşlarının ülke kritik altyapısında çalışmasını ve ülkede emlak satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Letonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 2024'te göç yasasını değiştirmiş ve ülkede kalmak isteyen Rus vatandaşları için şartları zorlaştırmıştı.