Letonya, bölgede artan hibrit saldırı endişeleri nedeniyle Rusya ile sınırındaki geçiş noktalarını kapatma ihtimalini gündemine aldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, ülkenin dışişleri ve ulaştırma bakanlıklarından Rusya sınırındaki kontrol noktalarının kapatılması ihtimaline ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırlamalarını istedi.

Kulbergs, Letonya, Estonya ve Litvanya'nın konuyla ilgili eş güdümlü bir strateji izlemeyi hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Ay sonuna kadar tamamlanması planlanan değerlendirmede sınırın kapatılmasının güvenlik ve transit geçiş başta olmak üzere çeşitli konulardaki etkileri incelenecek.

Letonya Başbakanı Kulbergs, geçen hafta Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda da Avrupa Birliği'nin (AB) tüm Rus vatandaşlarının birliğe girişini yasaklaması gerektiğini söylemişti.

Letonya'nın Rusya sınırını kapatma ihtimalini değerlendirmesi, bölgede şüpheli hibrit saldırılara ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geldi.

Estonya, son olarak ülkedeki savunma şirketlerinden Threod Systems'e yönelik kundaklama girişimini Rus askeri istihbaratına bağlamış, Rusya ise bu iddiaları reddetmişti.

Bu gelişme üzerine Estonya hükümeti, Rusya ile kara sınırındaki geçiş noktalarını 1 Aralık'tan itibaren 6 aylığına kapatma kararı almıştı.

Öte yandan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da bölgede istikrarsızlaştırma girişimlerinin sürmesi halinde ülkesinin Rusya'nın Kaliningrad eksklavı ile arasındaki sınır geçişlerini kapatmayı değerlendirebileceğini bildirmiş, Litvanya'nın Kaliningrad'a transit geçiş ülkesi olması nedeniyle böyle bir karar alınmadan önce tüm koşulların dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.