
İzmirli Opera Sanatçısı, 30. Sanat Yılında İzmirlilerle Buluştu

23.01.2026 10:39  Güncelleme: 11:50
İzmirli opera sanatçısı tenor Levent Gündüz, 30. sanat yıl dönümünü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir konserle kutladı. Zengin repertuvarı ve etkileyici performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

(İZMİR) - İzmirli opera sanatçısı tenor ve şan eğitmeni Levent Gündüz, sanat hayatının 30'uncu yıl dönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Levent Gündüz 30'uncu Yıl İzmir Özel Konseri büyük ilgi gördü. İzmirli opera sanatçısı ve şan eğitmeni Levent Gündüz, zengin repertuvarı ve etkileyici performansıyla sanatseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Ülkemizin en güçlü seslerinden tenor opera sanatçısı Gündüz, sahnedeki performansıyla izleyenleri coşturdu. Özellikle "İspanyol Meyhanesi", "Haydi Gel Benimle Ol" ve "Vincero Perdero" gibi eserleri seslendirdiği anlarda salonu dolduran İzmirliler, hep bir ağızdan sanatçıya ve orkestraya eşlik etti. Tenor Gündüz'ün sahnesine, İzmir'in önemli sanatçılarından piyanist Zafer Çebi yönetimindeki orkestra eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Yerel Haberler, Levent Gündüz, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

