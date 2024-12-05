Levent Tanrıverdi Samsun Teknopark Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
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Levent Tanrıverdi Samsun Teknopark Genel Müdürü Oldu

Levent Tanrıverdi, Samsun Teknopark'ta genel müdür olarak göreve başladı ve yeni hedeflerini açıkladı.

05.12.2024 20:18
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Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi oldu.

Samsun Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamada, Levent Tanrıverdi'nin Samsun Teknopark'ta göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıverdi, yeni göreve başlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve inovasyon alanında bölgemize değer katmak, girişimcilerimize ve araştırmacılarımıza yeni fırsatlar sunmak öncelikli hedefim olacaktır. Amacım, bu potansiyeli en üst düzeyde değerlendirmek ve Samsun'u bir teknoloji merkezi olarak uluslararası arenada tanıtmak. Girişimcilere, araştırmacılara ve inovasyona gönül veren herkese destek olacağız. Bu süreçte bana inanan ve desteklerini hissettiren tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara, ayrıca yanımda olan meslektaşlarıma ve Samsun Teknopark ailesine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalışarak büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu göreve layık olarak gören Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fatma Aydın, danışma kurulumuzda olan Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sayın Sinan Çakır ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Levent Tanrıverdi Samsun Teknopark Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

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