Tiyatrocu Levent Üzümcü Hakkında Ev Hapsi Kararı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gece yarısından sonra Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile Üzümcü'nün serbest bırakılmasına karar verdi.