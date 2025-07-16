Leyla Hali Dizisi Çekimlerine Başladı

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Leyla Hali"nin çekimleri başladı.

Oyuncu kadrosunda Melis Sezen, Sanem Çelik, Müge Bayramoğlu, Onur Durmaz, Elçin Afacan ve Ali Gözüşirin'in yer aldığı dizi, hayallerine mutfakta tutunan Leyla'nın duygusal yaşam mücadelesini ele alıyor.

Fabrika Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken, dizinin senaryosunu Korcan Derinsu, Aslı Ceren Bozatlı ve Çisel Bilgen Ceylan kaleme aldı.

"Leyla için mutfağa girdim ve kendimi çok geliştirdim"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncu Melis Sezen, "Leyla"yı "aşk" olarak tanımladığını belirterek, "Aşk, hayatın özü bence. Leyla saf aşkı temsil ediyor. Leyla, hayaller kurmayı çok seven, hayalle gerçeği birbirinden ayırt etmeyen, inandığı her şeyi hayata geçiren, hiç şüphe etmeyen bir karakter. Leyla, kendi içinden geldiği gibi davranan, içinden geldiği gibi yaşayan ve aslında insanların da içini görebilen bir kız." dedi.

Sezen, Leyla karakterinin bir restoranda şef olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Leyla bir sebze ve meyve halinde restoran açıyor. Halin içine Leyla olarak geliyor. Hali de leylalaştırmaya başlıyor. Leyla Hali biraz oradan geliyor. Benim yemek yapmaya çok bir ilgim yok aslında. Ama şimdi Leyla için mutfağa girdim ve kendimi çok geliştirdim. Bayağı bakmadan soğan kesiyorum, domatesleri rendeliyorum, kabakları kesiyorum ve çok eğleniyorum, çok hoşuma gitti. Leyla'ya soyunmak için mutfak çok muhteşem bir şey oldu."

Tür olarak benzersiz bir iş yaptıklarının altını çizen Sezen, "Daha önce ben Türk yapımlarında bu tarz bir örnek hiç görmedim. Yumuşacık bir yerden gidiyor gibi derken aslında çok sert gerçekleri her açıdan vuruyoruz ve herkese de kendini sorgulatıyoruz. Çekimler çok güzel gidiyor, çok eğleniyoruz. Çok mutlu ve çok gururluyum. Sanki herkes kendi karakteri için varmış gibi. Biz hepimiz bir anda var olduk gibi ve çok eğlenceli geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendini bulmak isteyenlere güzel ince bir mesajı da var"

Oyuncu Sanem Çelik de dizide "Kumru Hala" karakterini canlandırdığına dikkati çekerek, "Ben ilk okuduğumda aklıma gelen ilk kelime 'nahif' olmuştu. Nahif bir iş bizi bekliyor. Çok güzel değerli bir mesajı da var. Kendini bulmak isteyenlere güzel ince bir mesajı da var." diye konuştu.

Çelik, dizide insanın açlık ve tokluk hissine dair mesajlar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mecazi bir açlık-tokluk anlatımı var. O yüzden çok içten mesajlar alacağımıza inanıyorum. Kumru Hala karakteri bir kabzımal. Bir yetimhanede bir kızın onu keşfetmesi sürecinde kendisi bir çocuk bakmaya başlıyor. Çocuk 'Sana anne diyeceğim.' diyor. O da diyor ki 'Bana hala de'. Oradan başlayan bir mevzu. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Çekimler çok güzel geçiyor. Ben çok memnunum bu sette olmaktan. Uzun zamandır oturuyordum, şimdi ayağa kalktım. Keyfim çok yerinde, çok güzel bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Dilerim seyircilerimiz de çok mutlu olur. Seyrederken alacağınız çok güzel mesajlar var."

Oyuncu Ali Gözüşirin ise izleyicinin izlerken keyif alacağı, "sıcak" bir iş yaptıklarının altını çizerek, dizide sebze meyve halindeki fırıncı "Barış" karakterini canlandırdığını söyledi.

Dizinin güçlü kadın profilinin merkezde olduğu bir hikayeyi anlattığına işaret eden Gözüşirin, "Aslında kendi geleneklerini devam ettirmek isteyen bir kadın profili var. Daha önce rol aldığım dönem dizilerine göre çok daha rahat geçiyor. Barış karakteri çeşitli ekmekler yapan, erken yaşta olgunlaşan bir karakter. Coğrafyamızda yaşayan her erkek gibi babasıyla çatışmaları var." şeklinde konuştu.

Barış karakterinin Leyla'nın hayatına nefes aldıran bir yönü olduğuna vurgu yapan Gözüşirin, izleyiciyi biraz farklı, keyifli ve güzel işin beklediğini sözlerine ekledi.