Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat"ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan oyuncu Okay için Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Okay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Leyla Okay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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