Leylek Yuvası Yeniden Yapıldı

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde esnafın şikayeti üzerine sökülen leylek yuvasının benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti. Yuvasına kavuşan leylek, şimdi de eşine kavuşmayı bekliyor.

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır bahar mevsiminde gelip aynı elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvası, yeni açılan bir iş yerinin "çevreyi kirletiyor" gerekçesiyle BEDAŞ'a yaptığı müracaat sonrasında BEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahallelinin durumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e bildirmesinin ardından belediye ekipleri harekete geçti.

Ekipler esnaf hakkında tutanak tutarken, sökülen yuvanın benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti. Yuvanın 15 yıllık ev sahibi erkek leylek, aynı gün akşamüstü yuvasına gelerek yerleşti. Yuvasına yeniden kavuşan leylek şimdi de eşine kavuşmayı bekliyor.