Leylekler Bolu'ya döndü, tarlalarda yiyecek arıyorlar

Leyleklerin göç durağı Bolu
Baharın habercisi olan kuşlar tarlalarda yiyecek arayışında
BOLU -Baharın habercisi olan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Bolu'ya gelerek çiftçilerin işlemeye başladığı tarlalarda yiyecek aramaya başladı.
Her yıl baharla birlikte Bolu ve çevresini mesken tutan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç ettikleri sıcak bölgelerden geri dönmeye başladı. Mudurnu ilçesinde farklı noktalarda elektrik direkleri üzerlerindeki yuvalarına yerleşen leylekler, kalabalık grup halinde çiftçilerin işlemeye başladığı topraklarda yiyecek ararken görüntülendi. Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Köyü yakınlarında yiyecek arayan leylekler güzel görüntülere sahne oldu. Yoldan geçen vatandaşlar kalabalık grup halinde dolaşan leyleklerin fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirirken çiftçi İsmail Kaymaz, "Leyleklerin geldiğini görünce traktörü stop ettirdim. Solucanlarla beslendiler ve yeniden havalanıp gittiler çok güzellerdi" dedi.
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