Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi

AYDIN'ın Söke ilçesinde Avşar Mahallesi ve Gölbent köyüne göç eden leylekleri ilk görenlere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından başlatılan kampanyada 1'er çuval un hediye edildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Leylekler yalnızca baharın müjdecisi değil, doğanın dengesinin, kırsal yaşamın ve dayanışmanın da simgesidir" dedi.

Aydın'da baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Söke ilçesinin Pamukçular köyünden sonra, Avşar Mahallesi ve Gölbent köyüne de gelip, yuva yaptı. Bu kapsamda EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasında Gölbent'te ilk leyleği gören Söke Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Abacı oldu. Kampanyada un çuvalı Abacı'ya teslim edildi. Abacı, aldığı un çuvalını köyde ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırılmak üzere Gölbent Muhtarı Ahmet Yemiş'e verdi. 'Leylek dostu köy' olarak bilinen Avşar Köyü'nde ise yalnız yaşayan Hatice Bakan ve Meryem Baba isimli iki kadın köylerine gelen ilk leyleği aynı anda fark etti. Mahalle Muhtarı Bedri Avcı'ya leylekleri gördüklerini haber veren iki kadına da un çuvalı hediye edildi.

'SULAK ALANLAR HAYATİ ÖNEM SAHİP'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Sulak alanlar, leyleklerin neslini sürdürebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Uzun ve yorucu göç yolculuğunun ardından gelen leylekler, sulak alanlar olduğu için bu bölgelerde yeterli besin bulabilmektedir. Şu anda Söke Ovası'nın güneyi yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kalmış durumda. Sular çekildikten sonra çiftçiler tarlalarını sürecek. Leylekler de traktörleri takip ederek pulluğun havalandırdığı topraktan çıkan solucanları, dana burnu gibi zararlıları tüketerek doğal bir denge oluşturacak. Bu sayede zirai ilaç kullanımının azalmasına da katkı sağlayacaklar. Üyelerimizin destek olduğu kampanya; sulak alanların önemine dikkat çekmek, zirai ilaç kullanımının azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak, ekosistem içindeki tüm canlıların birbirine bağlı ve vazgeçilmez olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir" diye konuştu.