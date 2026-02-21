Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi

Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi
21.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de leylekleri görenlere EKODOSD'dan un hediyesi, doğa ve dayanışma mesajı verildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde Avşar Mahallesi ve Gölbent köyüne göç eden leylekleri ilk görenlere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından başlatılan kampanyada 1'er çuval un hediye edildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Leylekler yalnızca baharın müjdecisi değil, doğanın dengesinin, kırsal yaşamın ve dayanışmanın da simgesidir" dedi.

Aydın'da baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Söke ilçesinin Pamukçular köyünden sonra, Avşar Mahallesi ve Gölbent köyüne de gelip, yuva yaptı. Bu kapsamda EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasında Gölbent'te ilk leyleği gören Söke Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Abacı oldu. Kampanyada un çuvalı Abacı'ya teslim edildi. Abacı, aldığı un çuvalını köyde ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırılmak üzere Gölbent Muhtarı Ahmet Yemiş'e verdi. 'Leylek dostu köy' olarak bilinen Avşar Köyü'nde ise yalnız yaşayan Hatice Bakan ve Meryem Baba isimli iki kadın köylerine gelen ilk leyleği aynı anda fark etti. Mahalle Muhtarı Bedri Avcı'ya leylekleri gördüklerini haber veren iki kadına da un çuvalı hediye edildi.

'SULAK ALANLAR HAYATİ ÖNEM SAHİP'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Sulak alanlar, leyleklerin neslini sürdürebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Uzun ve yorucu göç yolculuğunun ardından gelen leylekler, sulak alanlar olduğu için bu bölgelerde yeterli besin bulabilmektedir. Şu anda Söke Ovası'nın güneyi yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kalmış durumda. Sular çekildikten sonra çiftçiler tarlalarını sürecek. Leylekler de traktörleri takip ederek pulluğun havalandırdığı topraktan çıkan solucanları, dana burnu gibi zararlıları tüketerek doğal bir denge oluşturacak. Bu sayede zirai ilaç kullanımının azalmasına da katkı sağlayacaklar. Üyelerimizin destek olduğu kampanya; sulak alanların önemine dikkat çekmek, zirai ilaç kullanımının azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak, ekosistem içindeki tüm canlıların birbirine bağlı ve vazgeçilmez olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 19:40:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Leylekler Göç Etti, Un Hediyesi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.