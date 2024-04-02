Leylekler mahallenin maskotu oldu
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Gültekin Mahallesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini kabul etti. Adeta mahalle sakini olan leylekler yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline geldi.
İlkbaharın gelmesiyle birlikte, sembolik beyaz kanatlarını sergileyen leylekler, gruplar halinde bir araya gelerek havada göz alıcı bir dans sergiliyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Gültekin Mahallesi, birbirlerine yakın konumlarda altı leyleğe ev sahipliği yapıyor. Mahalleye göç eden leylekler, doğanın zarafetini ve güzelliğini temsil etmesinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de gönlünü kazanmış durumda. Çocuk parkının yanı başında bulunan leylek yuvaları çocukların da odak noktası haline geldi.
"Çocuklar leylekleri görünce şarkı söylüyorlar"
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gültekin Mahallesi'nde dört tane leylek yuvası olduğunu belirten eski muhtar Ramazan Özkazan, "Bu yuvalarda şu anda da altı tane leyleğimiz var. Zaman zaman gelip gidiyorlar güzel bir görüntü oluyor. Baharın habercisi oluyorlar. Bu yıl biraz erken geldiler. Yuvaların yanında bir çocuk parkımız var. Çocuklar da leylekleri görünce 'leylek leylek havada' diye şarkı söylüyorlar. Leyleklerin gelmesiyle mutlu bir hava oluşuyor burada. Ben on yıl görev yaptım eski muhtarımızın da yapmış olduğu leylek yuvaları var ve her sene bu yuvalara leylekler düzenli olarak gelirler. Mahalleliler de çok memnun. Geçen yıl leylek yuvasının biri düştü. Hemen mahalleliler haber verdi biz de belediye ekiplerini çağırdık. O esnada çocuklar da geldi çok mutlu oldular. Leyleklerin yuvasını tekrar yerine koyduk ve buraya göçlerini yine devam ettirdiler. Mahalle sakinleri leyleklerin yemesi için yuvaların yakınlarına ekmekler koyuyorlar. Baharın habercisi olan leylekler burada güzel bir görüntü veriyor. Leylekleri biz her sene bekliyoruz onlar da mahalle sakini oldu" şeklinde konuştu.
"Leylekler mahallemizin maskotu haline geldi"
Leyleklerin yıllardır gelip gittiğini belirten mahalle sakini Umut Kadiroğlu, "Aydınlatma direklerinin üstünde dört tane leylek yuvamız var. Her sene buraya altı tane leylek gelir. Geldiği zamanda baharın müjdesi olarak algılıyoruz. Leylekler mahallemizin maskotu haline geldi" dedi.
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