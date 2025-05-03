Leylekler Saygılı Köyü'nde Döndü - Son Dakika
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Leylekler Saygılı Köyü'nde Döndü

Leylekler Saygılı Köyü\'nde Döndü

Saygılı köyünde 20 çift leylek, göç ettikleri yerlerden döndü, köy halkı sevindi.

03.05.2025 15:50
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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde 20 çift leylek, sonbaharda göç ettikleri ülkelerden yuvalarına döndü.

Uzun yıllardır 'Leylekli Köy' diye anılan Saygılı köyünde elektrik direklerine yaptıkları yuvalarda yaşayan leyleklerin dönüşü köy halkını sevindirdi.

Baharın gelmesiyle birlikte leylekler, yuvaları doldurmaya başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek olan leylekler, ağustos ayından sonra Afrika'ya göç edecek.

Köy Muhtarı Mehmet Çavuş, yaklaşık 25 yıldır leylekleri köylerinde misafir ettiklerini söyledi.

Leyleklerin köye geldikten sonra kuluçkaya yattığını anlatan Çavuş, "Yavrusunu çıkarırlar, ağustosun sonunda sıcak memleketlere göç ederler. Daha önce 15 olan leylek yuvamız bu sene 20'ye ulaştı. Onların gelmesi bizi sevindiriyor. Zarar vermiyoruz, ürkütmüyoruz. Bakımlarını yapmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 25 senedir leyleklerimiz köyümüze geliyor. Geldikleri zaman her evin bir leyleği var. Leylekler gelince 'Hacı baba geldi' diye birbirimize müjde veriyoruz. Seviniyoruz, bu her yıl tekrarlanıyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Murat Gür ise "Uzun yıllardır leylekler burada bize baharın geldiğini müjdeliyorlar. Hayırlı ve bereketli bir hayvanlar. Bunlar burada yavrularını yapıyorlar. Zamanı geldiğinde geri geldikleri yere gidiyorlar. Leyleklerimiz bizim Saygılı köyünde huzur buldukları için her yıl geliyorlar, biz de onlardan huzur buluyoruz, onları çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Leylekler Saygılı Köyü'nde Döndü - Son Dakika

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