Leyleklerin Mahallesi: Karamehmet

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Mahalleye her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Mahalledeki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin yavrularını büyütmesini mahalleli ve ziyaretçiler ilgiyle takip ediyor.

Mahallede 5 elektrik direğine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin yerleştirdiği platformlara her yıl yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ediyor.

Mahalleye gelen ziyaretçilerden Mustafa Yıldız, AA muhabirine, mahalledeki direklerin üstlerindeki leylek yuvalarının dikkatini çektiğini söyledi.

Herkesin leyleklerin fotoğraflarını çektiğini ifade eden Yıldız, "Buradan geçerken durup leylekleri izliyoruz arada. Zaman zaman başka insanlarında durduğunu görüyoruz. Mahallelerin neşesi oluyor bu hayvanlar. Tekirdağ'da bir çok mahallede böyle çok sayıda leylek yuvası var. Leyleklerin göç yolu üzerinde olmasından dolayı her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyoruz." dedi.