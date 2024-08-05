LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.