LGS Başvuruları Yarın Sona Eriyor - Son Dakika
LGS Başvuruları Yarın Sona Eriyor

09.04.2026 15:47
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları 13 Haziran'da yapılacak, yarına kadar e-Okul üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları yarın sona erecek.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, yarına kadar "e-Okul" üzerinden yapılabilecek. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla yarına kadar ilgili e-posta adresine iletilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek.

Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

Kılavuza göre, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Sınavın kapsamı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Giriş belgeleri, 3 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS Başvuruları Yarın Sona Eriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: LGS Başvuruları Yarın Sona Eriyor - Son Dakika
