Selçuk\'un gururu Emirhan Kaptan\'a TEMA Vakfı bağışıyla tebrik

(İZMİR) - LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Emirhan Kaptan, Selçuk Belediyesi tarafından TEMA Vakfı'na adına yapılan bağışla ödüllendirildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, başarılı öğrenciyi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu gururun tüm Selçuk'a ait olduğunu belirtti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Emirhan Kaptan ve ailesi ile bir araya geldi. Emirhan Kaptan adına TEMA Vakfı'na bağış yaparak başarısını ödüllendiren Başkan Sengel, Selçuk'u gururlandıran öğrencinin ailesine de emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Erhan Güzel de Emirhan Kaptan'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin gururu olan Emirhan Kaptan'ı ve ailesini tebrik etti. Bu önemli başarının yalnızca aileleri için değil, tüm Selçuk için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Sengel, "İlham Veren Kentin ilham veren çocukları diyoruz bu kentin çocuklarına. Emirhan Kaptan da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Kentimizin evladı Emirhan'ın başarılarının artarak devam etmesini diliyor, yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum. Böylesine büyük bir başarıya imza atan değerli öğrencimizin ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her başarısı geleceğimizin inşası yolunda atılan bir adım olması açısından önem taşıyor" dedi.