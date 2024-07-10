LGS'de onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak - Son Dakika
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LGS'de onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak

Siirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Esra Bulut, LGS tercihleri için uyarıda bulunarak, tercihlerin onaylanmaması durumunda geçersiz sayılacağını belirtti. Öğrencilerin tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken tarihleri ve yüzdelik dilimlerini doğru sıralamaları önemli olduğunu vurgulayan Bulut, ayrıca okulların proje okulu olup olmamasına da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

10.07.2024 13:40
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LGS'de onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak

SİİRT - Siirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Esra Bulut, LGS tercihleri için uyarıda bulunarak, "17 Temmuz'da saat 17.00'de tercih yapma süreci bitmiş olacak. Bu süreçte tercihlerini yaptıktan sonra ortaokulda bulunan idarelerine giderek bu tercihlerini onaylatmaları çok önemlidir. Onaylamadıkları takdirde tercihleri geçersiz sayılacak" dedi.

1 milyon 38 bin 192 öğrencinin iyi bir lise için ter döktüğü LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci devam ediyor. Siirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Esra Bulut, Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sürecinden sonra 28 Haziran'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte bu sürece dahil olmaya başladıklarını söyledi. 28 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin LGS tercihlerini yapabileceklerini hatırlatan Buluta, özellikle tercih sürecinin bitiş tarihine çok dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

17 Temmuz'da saat 17.00'de tercih yapma sürecinin bitmiş olacağını aktaran Bulut, "Bu süreçte tercihlerini yaptıktan sonra ortaokulda bulunan idarelerine giderek bu tercihlerini onaylatmaları çok önemlidir. Onaylamadıkları takdirde tercihleri geçersiz sayılacak. LGS sürecinde yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme dediğimiz iki tür yerleştirme olmaktadır. Yerel yerleştirme, öğrencilerimizin okul ortalamaları ve okul yılsonu ortalamalarının alınarak yapıldığı bir yerleştirme türü oluyor. Merkezi yerleştirme ise öğrencilerimizin LGS sınavına girdikten sonra aldıkları puanla yapılan bir yerleştirme oluyor. Öğrencilerimiz yerel yerleştirme yaparken, adı üstünde yerel olduğu için daha çok ikametgahlarına yakın okullara yerleştirmeleri yapılıyor. Puanla tercihlerde ise böyle bir zorunluluk yoktur. Puanlarının yettiği, daha doğrusu sonuç kısmında Türkiye geneli yüzdelik dilim dediğimiz dilime göre okullara tercihlerde bulunabiliyorlar. 22 Temmuz da sonuçlar açıklandığı zaman merkezi yerleştirmeyle puanları doğrultusunda yerleşmeleri yapılan öğrencilerimiz okullarına kayıtları otomatik olarak yapılacak. Puanlarla yerleşmeyen öğrencilerimiz ya da puanla yapılan okullara yerleşmeyen öğrencilerimiz de yerel tercihle ikametgahlarına en yakın okula yerleşme işlemleri yapılacak. İlçelerden il merkezine ya da farklı bir yerde okul kazanan öğrencilerimiz için de 19 ile 23 Ağustos'ta yatılılık işlemleri yapılacak. Yurtlara başvurularda bulunabilecekler" dedi.

Tercih süresi boyunca tarihlerin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin farkında olarak, istedikleri okula göre doğru sıralama yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Tercih sürecinde en yüksekten en düşüğe doğru okul sıralamaları yapmadıkları takdirde ölü tercih denilen tercih şekline girdiğini ve bu da öğrencilerin potansiyellerinin daha altında okullara yerleşmesine neden olabileceğini kaydeden Bulut, "Ayrıca giriş yaptıkları zaman bir güvenlik kayıt numaraları oluyor, güvenlik kayıt numarasına da dikkat etmeleri çok önemli. Bir okulun proje okulu olup olmaması da o okulun tercih edilebilirliğini etkilemektedir. Bu yüzden okullara başvurdukları zaman okulun proje okulu olup olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü proje okulu olan okullara puanları geçen sene düşük olsa bile bu sene yerleşme imkanları biraz daha düşük olabilir. Çünkü yüksek puan da kapatacaklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Siirt, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak - Son Dakika

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