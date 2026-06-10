LGS İçin İdari İzin ve Beslenme Paketi

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS'ye ilişkin açıklama:

"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız"

"Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek. Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstanbul'dan Ankara'ya: NATO, tarihi bir dönüm noktasında yeniden Türkiye'de

NATO zirvesine 2004 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi Ankara'da tarihi bir zirve için hazırlıklarını sürdürüyor

German Marshall Fund Başkan Danışmanı ve Brüksel Sorumlusu Ian Lesser:

"Zirvenin Türkiye'de yapılması hem siyasi hem de sembolik anlam taşıyor. Ankara, NATO için vazgeçilmez ve kilit bir müttefiktir"

(Şerife Çetin/Brüksel)

3- Mobil Evrensel Projesi kapsamındaki nüfus 1 milyona yaklaştı

Mobil Evrensel Projesi ile kırsalda toplam 2 bin 846 mobil baz istasyonu kuruldu, yaklaşık 4 bin yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsama altına alındı

623 bin 607 yerleşik nüfusa mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sunuldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Balıkçı gemilerindeki takip cihazları yenileniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz:

"Bakanlığımız ve FAO işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, ilk etapta yaklaşık 1 milyon dolar bütçe kullanılarak 858 izleme cihazı temin edildi. 19 metre ve üzeri boylardaki gemilere Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi cihazları takılmaya başlandı"

"Gelecek yıldan itibaren 19 metreden küçük boylardaki gemilere de yeni BAGİS cihazları takılması planlanmaktadır"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Küresel LNG ticareti 2025'te yüzde 5 büyüdü

Asya'daki talep düşüşünde Çin'in artan yerel üretim ve boru gazı ithalatı önemli rol oynadı

Küresel sıvılaştırma ve yeniden gazlaştırma kapasitesi 2025'te büyümeyi sürdürdü

(Fuat Kabakcı/Ankara)

6- Protez bacaklarıyla engel tanımayan müezzin sporla iç içe yaşamıyla örnek oluyor

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle iki bacağını kaybeden Hakkarili müezzin İbat Yalçin, yaşamını sürdürdüğü protez bacaklarla futbol, basketbol ve voleybol oynuyor, havuzda yüzüp fitness antrenmanları yapıyor

Yalçin: "En büyük anahtarım, en büyük silahım sabırdı. Sabretmeseydim şu an bulunduğum konuma hiç gelemezdim. Sabrederek her şeyin daha güzel ve iyi olacağına inandım"

(Sayim Harmancı-Mesut Kazak/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen gıda ambalajlarında güvenlik kriterleri önem taşıyor

Gıda Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Samim Saner: "Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas edecekse işin içine gıda güvenliği giriyor. Yeniden kullanılan plastiklerin insanlara zarar vermeyecek maddelerden oluştuğunun ve risklerinin değerlendirildiğinin bilimsel olarak kanıtlanması gerekiyor"

Kağıthane Kızılay Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Dr. Uğur Nedim Yüce: "Plastik maruziyetinde endokrin sistemi bozulabilir, tiroid fonksiyonları etkilenebilir, uzun vadeli maruziyetlerde vücudun bu maddeleri atması zorlaşır. Mikroplastikler bağırsaklara ve kana kadar geçebilir, uzun vadede kansere kadar giden etkileri olabilir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Hakan Çalhanoğlu

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu:

"Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek"

"2002'de Dünya Kupası maçlarını hep camide izlerdim. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorduk o zaman. Namazdan sonra maçlar oluyordu, orada seviniyorduk, gol olduğunda sandalyeler havada uçuyordu"

"Eskiden sıkıntımız vardı, 'Sağ bekimiz az, orta sahamız yetersiz, stoperimiz yok' diyorlardı. Allah'a şükür şimdi bereketliyiz çok şükür, bu da avantaj. Hiçbir pozisyonda sorunumuz yok"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları 5 ila 10 kat arttı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak organizasyonun açılış maçının biletleri 560 ile 2 bin 735 dolar arasında değişirken 2022'deki turnuvada açılış karşılaşmasının bilet fiyatı 55 ile 618 dolar arasındaydı

ABD'de yapılacak finalin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor

2026'da grup karşılaşmalarının bilet fiyatları ortalama 400 dolar civarındayken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı

(Fatih Erel/New York) (Grafikli)

10- Eski Fransız milli futbolcu Lilian Thuram, Dünya Kupası'nda Türkiye'den başarı bekliyor:

"Takımda gerçekten de çok iyi genç oyuncular var. Bu yüzden Türkiye'nin çok çok ileri gitmesini umuyorum"

"Türkiye için başarının bir sınırı yok"

(Mutlu Demirtaştan-Ben Amed Azize Zougmore/İstanbul) (Görüntülü)

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