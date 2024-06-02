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LGS'nin ilk oturumu sona erdi

KARABÜK - Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sınavı kapsamındaki merkezi sınavın sözel alandan oluşan 80 dakikalık ilk oturumu sona erdi.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenciler içerde ter dökerken aileleri ise dışarda heyecanla evlatlarını bekledi. Sınava giren öğrencilerin 50 soruluk sözel alanının 80 dakikalık ilk oturumunun tamamlanması ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler ailelerine koştu.

Okul bahçesinin çıkış kapısına ve duvarlarında çocuklarını bekleyenler velilerin bazıları evlatlarına yiyecek ve su verirken ortaya çıkan görüntüler ise açık görüş yorumlarına neden oldu.