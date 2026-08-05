LGS sonuçları açıklandı: Bakan Tekin'den öğrencilere hayırlı olsun mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurarak, sonuçların öğrenci ve ailelere hayırlı olmasını diledi ve öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, merkezi sınav yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Sonuçların evlatlarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Maarif ailesi olarak, öğrencilerimizi hayallerini gerçekleştirme yolunda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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