Li Qiang'dan Andy Burnham'a Tebrik - Son Dakika
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Li Qiang'dan Andy Burnham'a Tebrik

Li Qiang\'dan Andy Burnham\'a Tebrik
21.07.2026 11:53
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Çin Başbakanı Li Qiang, yeni İngiltere Başbakanı Burnham'a işbirliği mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayan Andy Burnham'a tebrik mesajı gönderdi.

Li pazartesi günü gönderdiği mesajında, Çin ve İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve büyük küresel ekonomiler olduğunu belirterek, diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlamanın yanı sıra küresel barış ve istikrara da hizmet edeceğini ifade etti.

Li ayrıca, iki ülke ve halkın yararına olacak şekilde temasları güçlendirmek, karşılıklı güveni derinleştirmek, etkileşim ve işbirliğini genişletmek, uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmek üzere Burnham ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Li Qiang'dan Andy Burnham'a Tebrik - Son Dakika

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