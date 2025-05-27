Li Qiang'dan ASEAN ve KİK ile İşbirliği Vurgusu

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile karşılıklı saygı ve eşit muamele temelinde stratejik uyumu derinleştirmeye ve makroekonomik politikaların koordinasyonunu artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, salı günü ASEAN-Çin-KİK Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada üç tarafı kalkınma sürecinde ortaya çıkan yeni zorluklarla mücadelede birbirlerini desteklemeye ve uluslararası endüstriyel ve ekonomik işbirliğine yönelik yeni modeller geliştirmeye çağırdı.

Li, çeşitli taraflar ile KİK arasındaki serbest ticaret bölgesi anlaşmasına ilişkin görüşmelerin en kısa sürede tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Li, ASEAN, Çin ve KİK'in söz konusu bölgeleri kaynak, teknoloji ve uzmanların daha verimli kullanıldığı, ticaret ve yatırımın daha fazla özgürlük ve kolaylığa kavuştuğu büyük bir ortak pazar haline getirmesi gerektiğini vurguladı.

Li, ortaklaşa Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirmek üzere ASEAN ve KİK ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Li, üç tarafa farklılıkları karşılıklı anlayışla etkin şekilde çözüme kavuşturma ve farklı medeniyetlerin kapsayıcı şekilde ilerlemesine yönelik yeni bir yol keşfetme çağrısında bulundu.