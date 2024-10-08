Li Qiang Laos ve Vietnam'ı Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Vientiane'de düzenlenecek 27. Çin-ASEAN Zirvesi, 27. ASEAN +3 Zirvesi ve 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret için 9-12 Ekim tarihlerinde Laos'ta bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günü yaptığı açıklamada, ziyaretin ASEAN Dönem Başkanı olan Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith'in daveti üzerine gerçekleştirileceğini söyledi.

Mao, Li'nin ayrıca Laos'tan sonra Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in daveti üzerine 12-14 Ekim tarihleri arasında bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.