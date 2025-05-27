Li Qiang ve Hun Manet Zirve Toplantısında Bir Araya Geldi

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi, 27 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)