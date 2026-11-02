Liberman, Herzog'a hükümet kurma yetkisini Eisenkot'a vermesini önerecek

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u başbakanlık için destekleyeceğini açıklayarak spekülasyonlara son verdi.

Seçimlere ve siyasi pozisyonuna ilişkin basın açıklaması yapan Liberman, İsrail basınında muhalefet liderleriyle anlaşmazlık yaşadığına ilişkin spekülatif haberlere karşı, hiçbir koşulda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette görev almayacağını vurguladı.

Liberman, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapacağı istişare toplantısında hükümeti kurma yetkisini eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'a vermesini tavsiye edeceğini duyurdu.

Meclis Başkanlığı seçimlerinde ise adayının Birlikte Listesi'nin iki numarası Yair Lapid olduğunu açıklayan Liberman, önce kendisinin başbakanlık görevini üstleneceği bir rotasyonlu başbakanlık formülünde dahi Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağının altını çizdi.

Liberman, mevcut iktidardaki koalisyon liderlerinin kendisine "tuhaf tekliflerle" geldiğini ancak Netanyahu ile bizzat görüşmediğini aktardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ve Ultra Ortodoks Yahudilerle (Harediler) koalisyon kurulmasına karşı olduğunu dile getiren Liberman, Arapları ve Haredileri dışlayarak nasıl bir hükümet kuracaklarına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Liberman, "Belki Likud'tan parti değiştirenler olur. Bekleyeceğiz, sabrımız var. Öncelikle Meclis başkanını değiştirmek hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

-Likud, Liberman'ı ikna etmeye çalıştı

Öte yandan Kanal 13 televizyonu, Likud Partisi'ne mensup belediye başkanlarından oluşan bir heyetin dün Liberman ile bir araya gelerek onu Netanyahu liderliğinde koalisyona katılmaya ikna etmeye çalıştığını aktardı.

Liberman'ın ise Likud mensuplarına "Bir hükümet kurulması gerektiğini kabul ediyorum, ancak Netanyahu'ya güvenmiyorum. O gitmeli." şeklinde cevap verdiği bildirildi.

İsrail basını, Liberman'ın dün Eisenkot ile hararetli bir görüşme gerçekleştirdiği ve başbakanlık için kendisine destek vereceği taahhüdünde bulunmaktan kaçındığını iddia etmişti.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

İsrail basını, muhalefet bloğunun öncelikle meclis başkanını değiştirme konusunda mutabık olduğunu belirtmiş, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler de bu konuda muhalefete destek vereceklerini açıklamıştı.