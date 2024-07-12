Liberman: İsrail devleti 2026'ya kadar var olmaz - Son Dakika
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Liberman: İsrail devleti 2026'ya kadar var olmaz

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2026'ya kadar devam etmesi durumunda İsrail devletinin var olmayacağı uyarısında bulundu. Liberman, Netanyahu'nun İsrail'i yıkıma sürüklediğini belirtti ve ülkenin benzeri görülmemiş bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Liberman, hükümetin mevcut koalisyonla 2026 yılına kadar devam etmesi halinde İsrail devletinin var olmayacağını ifade etti.

12.07.2024 15:07
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İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2026'ya kadar devam ettiği takdirde İsrail devleti diye bir şeyin kalmayacağı" uyarısında bulundu.

İsrailli "Maariv" gazetesine konuşan eski Savunma Bakanı Liberman, "Netanyahu, İsrail'i yıkıma sürüklüyor." dedi.

Liberman, İsrail'in benzeri görülmemiş bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in kuruluşundan bu yana en tehlikeli krizin ortasında olduğunu vurgulayan Liberman, "Netanyahu hiçbir şeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor, yönetim yeteneği sıfıra yakın." ifadelerini kullandı.

Liberman, şöyle devam etti:

"Hükümet mevcut koalisyon ile 2026 yılına kadar devam ettiği takdirde İsrail devleti diye bir şey kalmayacak. Netanyahu'yu motive eden tek şey, bir gün, bir hafta, bir ay daha iktidarda kalma arzusu."

İsrail'de şu an önceliğin güvenlik olduğunu belirten Liberman, Lübnan ve Gazze sınırında yaşayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere işaret ederek hiç kimsenin Lübnan sınırı yakınındaki kuzey bölgelerine ve Gazze Şeridi'ne komşu gasbedilmiş toprakların bulunduğu güney bölgelere dönemeyeceğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı, "Savaşı sonlandırmalıyız. Kazandığınızı açıklamaya başladığınız anda zaten kaybetmişsiniz demektir." yorumunu yaptı.

Netanyahu, başbakanlığındaki mevcut İsrail hükümetinin görev süresi 2026 yılında sona eriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liberman: İsrail devleti 2026'ya kadar var olmaz - Son Dakika

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