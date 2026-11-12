Liberman, Netanyahu'ya parlamento onayı olmadan savaş kararı almaması için uyardı - Son Dakika
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Liberman, Netanyahu'ya parlamento onayı olmadan savaş kararı almaması için uyardı

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İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'ya güvenlik yetkililerinin ve parlamentonun onayı olmadan ülkeyi savaşa sürükleyecek kararlar almaması uyarısında bulundu. Benzer uyarı dün Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'tan da gelmişti.

İsrail'de muhalefet bloğunun bileşenlerinden İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ülkeyi savaşa sürükleyecek güvenlik kararları almaması konusunda uyardı.

Liberman, konuya ilişkin açık mektup yayımladı.

Mektubunda Netanyahu liderliğindeki geçici hükümete seslenen Liberman, "güvenlik yetkililerinin ve parlamentonun onayı olmadan ülke güvenliğini tehlikeye atacak askeri kararlar alınmaması" uyarısında bulundu.

Liberman, "Geçici bir hükümet, parlamento denetimi ve tüm güvenlik yetkililerinin tam onayı olmaksızın ülkeyi savaşa sürükleyebilecek kararlar alma yetkisine sahip değildir. Özellikle vurguluyorum: Tüm güvenlik yetkililerinin (tam onayı)." ifadelerini kullandı.

Eisenkot'tan da Netanyahu'ya benzer uyarı gelmişti

Netanyahu hükümetine yönelik benzer bir uyarı da dün yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'tan gelmişti.

Eisenkot, Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadesini kullanmıştı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Eisenkot'un uyarılarına cevaben Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'ya saldırılar için muhalefetten veya herhangi bir yasal merciden onay almalarına gerek olmadığını öne sürmüştü.

Eisenkot hükümet kurmak için muhalefet liderleriyle görüşmelerini sürdürürken, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yeni saldırılar başlatmaya ikna etmek için "her gün" aradığı basına yansımıştı.

Kaynak: AA
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