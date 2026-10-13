Liberman, Netanyahu'yu seçim öncesi İran, Hamas, Hizbullah'a saldırı planlamakla suçladı - Son Dakika
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Liberman, Netanyahu'yu seçim öncesi İran, Hamas, Hizbullah'a saldırı planlamakla suçladı

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Liberman, Netanyahu'nun seçim öncesi İran, Hamas veya Hizbullah'a askeri operasyon başlatabileceğini söyledi. Netanyahu'yu iktidarda kalma arzusuyla suçlayan Liberman, seçim sonrası olası muhalefet hükümetinde ona görev verilmesini reddetti.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalif siyasetçi Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan genel seçimler öncesinde koltuğunu korumak amacıyla İran, Hamas veya Hizbullah'a yönelik askeri bir operasyon başlatabileceğini söyledi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre katıldığı bir etkinlikte konuşan muhalif lider Liberman, "Netanyahu'yu güvenlik kaygıları değil, sadece iktidarda kalma arzusu yönlendiriyor." dedi.

Liberman, "Netanyahu'nun seçimlerden önce İran, Hizbullah veya Hamas'a karşı askeri bir adım atmak için yoğun çaba harcadığına dair en ufak bir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"Gitmesi gerekiyor"

Netanyahu'nun seçimlerin ardından muhalefet tarafından kurulması muhtemel bir hükümete dahil edilmesini reddeden Liberman, Netanyahu'nun hiçbir bakanlıkta görev yapamayacağını belirterek "Gitmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria sınırına giderek "seçimler öncesinde saldırı tehdidi altında oldukları" iddiasını yinelemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde İran'ın sonuçları etkileyecek saldırılar düzenleyeceğini tespit ettiklerini iddia etmişti.

Kaynak: AA
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