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Liberya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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Liberya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Bong bölgesindeki akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden 40 kişi anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti. Patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, bazıları ağır durumda bulunuyor.

Liberya\'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi
28.12.2023 - 17:55,
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Liberya'da 26 Aralık'ta akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenler anısına 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildi.

Liberya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkenin Bong bölgesindeki patlamada ölen 40 kişinin anısına bugünden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Bong bölgesinde 26 Aralık'ta seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Liberya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Francis Kateh, tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının evleri dolaşarak yaralıları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası büyük panik yaşanması ve bazı kişilerde ağır yanık izlerinin görülmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Liberya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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