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Liberya'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü - Son Dakika
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Liberya'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü

Batı Afrika ülkesi Liberya'da akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybetti. Totota kasabasında seyir halindeki tanker devrildi ve sızan yakıt nedeniyle patladı. Sağlık yetkilileri, patlama sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sayısı ise henüz belirlenemedi.

Liberya\'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü
28.12.2023 - 20:18,
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- Liberya'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü

MONROVIA - Batı Afrika ülkesi Liberya'da akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Liberya'nın Bong bölgesine bağlı Totota kasabasında geçtiğimiz salı günü seyir halindeki akaryakıt tankeri devrildi. Bölge sakini tankerden sızan yakıttan alabilmek için olay yerine koştu. Devrilen tanker ise kısa süre sonra patladı, bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık yetkilisi Francis Kateh yaptığı açıklamada, patlama sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kateh, onlarca kişinin ciddi yanıklarla hala hastanede olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Liberya'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü - Son Dakika
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