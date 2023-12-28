- Liberya'da yakıt tankerinde patlama: 40 ölü

MONROVIA - Batı Afrika ülkesi Liberya'da akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Liberya'nın Bong bölgesine bağlı Totota kasabasında geçtiğimiz salı günü seyir halindeki akaryakıt tankeri devrildi. Bölge sakini tankerden sızan yakıttan alabilmek için olay yerine koştu. Devrilen tanker ise kısa süre sonra patladı, bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık yetkilisi Francis Kateh yaptığı açıklamada, patlama sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kateh, onlarca kişinin ciddi yanıklarla hala hastanede olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.