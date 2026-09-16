Libya 3-5 yılda günde 113 milyon metreküp doğalgaz hedefini açıkladı - Son Dakika
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Libya 3-5 yılda günde 113 milyon metreküp doğalgaz hedefini açıkladı

Libya 3-5 yılda günde 113 milyon metreküp doğalgaz hedefini açıkladı
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Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, ülkenin doğalgaz üretimini önümüzdeki 3 ila 5 yılda günde yaklaşık 113,27 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hedef, ağustos ayında yaklaşık 2,18 milyar metreküp üretim yapan ülkenin mevcut seviyesinin yüzde 55'in üzerinde artırılmasını öngörüyor.

TRABLUS, 16 Eylül (Xinhua) -- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, önümüzdeki 3 ila 5 yılda doğalgaz üretimini günde yaklaşık 113,27 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Abdussadık salı günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, ülkede keşfedilen petrole eşlik eden ve etmeyen doğalgaz kaynaklarının, üretimi bu seviyeye çıkarma konusunda "büyük fırsatlar" sunduğunu belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun verilerine göre ülke, ağustos ayında yaklaşık 2,18 milyar metreküp doğalgaz üretti. Buna göre plan, mevcut üretim seviyesinin yüzde 55'in üzerinde artırılmasını öngörüyor.

Libya ekonomisi, devlet gelirlerinin ve döviz girdisinin ana kaynağı olmayı sürdüren petrol ve doğalgaz sektörüne büyük ölçüde bağımlı.

Kaynak: Xinhua

Ağustos, Ekonomi, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya 3-5 yılda günde 113 milyon metreküp doğalgaz hedefini açıkladı - Son Dakika

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