Libya Başbakanı Dibeybe, Cibuti ve Sierra Leone ile büyükelçilik açılışını görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, Cibuti ve Sierra Leone ile büyükelçilik açılışını görüştü

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Libya Başbakanı Dibeybe, CEN-SAD toplantısı için Trablus'a gelen Tunus, Çad, Cibuti ve Sierra Leone dışişleri bakanlarıyla ikili ilişkileri görüştü. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ile Cibuti ve Sierra Leone'nin Trablus büyükelçiliklerinin açılması ele alındı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı için Trablus'a gelen Tunus, Çad, Cibuti, Sierra Leone Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Çad Dışişleri Bakanı Ahmed Kogri, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdulkadir Ömer ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Muhammed Rahman Sawaray ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Görüşmelerde, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, bölgesel konularda koordinasyon ve istişarenin yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Dibeybe ile Cibuti ve Sierra Leone dışişleri bakanları görüşmelerinde, bu ülkelerin Trablus büyükelçiliklerinin açılması için gerekli adımlar ile prosedürler değerlendirildi.

Dibeybe ayrıca, CEN-SAD Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahim el-Kadmiri ile yaptığı görüşmede, CEN-SAD kurumlarının yeniden aktif hale getirilmesi ve üye devletler arasında işbirliğini destekleme rolünün güçlendirilmesini ele aldı.

Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı çerçevesinde Mısır, Çad, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone, Tunus, Somali ve Gine-Bissau dışişleri bakanlarının yanı sıra üye devletlerin heyet başkanları Trablus'ta bulunuyor.

Kaynak: AA
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