TRABLUS, 25 Kasım (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin başkenti Trablus'ta düzenlenen 1. Libya Uluslararası Enerji Konferansı ve Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Libya hükümetinin Hakomitna platformundan yapılan açıklamaya göre, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin düzenlediği üç günlük etkinlik, yabancı yatırım çekmeyi ve enerji sektöründeki büyük uluslararası enerji şirketlerinin yanı sıra Libya şirketleriyle ortaklıkları genişletmeyi amaçlıyor.

Dibeybe salı günü yaptığı açılış konuşmasında, istikrarlı yatırım düzenlemeleri, şeffaf prosedürler ve Ulusal Petrol Şirketi'ne verilen desteğin sürdürülmesi yoluyla ülkenin enerji potansiyeline duyulan güveni gerçek yatırımlara ve uygulanabilir projelere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

Açılış töreninde Ulusal Petrol Şirketi ile uluslararası şirketler arasında eğitim, teknik geliştirme, teknoloji transferi ve modern operasyonel sistemlerin benimsenmesi konularını kapsayan birden fazla mutabakat zaptı da imzalandı.