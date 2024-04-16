Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin 5'li toplantı çağrısının şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, BM'nin Libya'daki krizin çözümü için Libyalı taraflara yaptığı 5'li toplantı çağrısının tarafların öne sürdüğü şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı sosyal medya hesabında, Menfi'nin ülkenin batısındaki kabile liderleri ile yaptığı toplantıdaki konuşmasını paylaştı.

Libyalı tarafların aynı masaya oturarak ülkedeki krizi tüm yönleriyle çözmek için fikir birliğine varması gerektiğini vurgulayan Menfi, "Mesele sadece yeni bir hükümetin kurulmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda seçimlere gidebilmemiz için kurumların ve ordunun birleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin Libyalı 5 tarafı bir arya getirme çabasının tarafların öne sürdüğü şartlar nedeniyle engellendiğini kaydetti.

"Bu toplantıyı neredeyse 6 aydır bekliyoruz ve toplantı yapılmadı. Libyalılar 2 yıl daha bu toplantının yapılmasını mı bekleyecek?" ifadelerini kullanan Menfi, sorunun çözümü için 5'i toplantı yapılmadan önce taraflar arasında ikili ve üçlü istişarelerin yapılması önerisinde bulundu.

Bathily, 23 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e seçimlerin önündeki siyasi anlaşmazlıkların çözümü için 5'li toplantı çağrısında bulunmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan TM altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.