Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin 5'li toplantı çağrısının şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin 5'li toplantı çağrısının şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libyalı tarafların öne sürdüğü şartlar nedeniyle BM'nin Libya'daki krizin çözümü için yaptığı 5'li toplantı çağrısının karşılık bulmadığını belirtti. Menfi, ülkedeki krizin çözümü için tarafların aynı masaya oturarak fikir birliğine varması gerektiğini vurguladı. Libya'da seçimlerin önündeki siyasi anlaşmazlıkların çözümü için yapılan toplantının ertelenmesine tepki gösteren Menfi, taraflar arasında ikili ve üçlü istişarelerin yapılmasını önerdi.

16.04.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, BM'nin Libya'daki krizin çözümü için Libyalı taraflara yaptığı 5'li toplantı çağrısının tarafların öne sürdüğü şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı sosyal medya hesabında, Menfi'nin ülkenin batısındaki kabile liderleri ile yaptığı toplantıdaki konuşmasını paylaştı.

Libyalı tarafların aynı masaya oturarak ülkedeki krizi tüm yönleriyle çözmek için fikir birliğine varması gerektiğini vurgulayan Menfi, "Mesele sadece yeni bir hükümetin kurulmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda seçimlere gidebilmemiz için kurumların ve ordunun birleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin Libyalı 5 tarafı bir arya getirme çabasının tarafların öne sürdüğü şartlar nedeniyle engellendiğini kaydetti.

"Bu toplantıyı neredeyse 6 aydır bekliyoruz ve toplantı yapılmadı. Libyalılar 2 yıl daha bu toplantının yapılmasını mı bekleyecek?" ifadelerini kullanan Menfi, sorunun çözümü için 5'i toplantı yapılmadan önce taraflar arasında ikili ve üçlü istişarelerin yapılması önerisinde bulundu.

Bathily, 23 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e seçimlerin önündeki siyasi anlaşmazlıkların çözümü için 5'li toplantı çağrısında bulunmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan TM altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin 5'li toplantı çağrısının şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

  • Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti
    02:57 Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
    02:47 Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı
    02:40 Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı
    01:59 Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı

    Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin 5'li toplantı çağrısının şartlar nedeniyle karşılık bulmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement