Libya, CEN-SAD Ülkeleri ile İlişkileri Güçlendirdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Somali Dışişleri Bakanı Abdusselam Abdi Ali ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile ikili ilişkileri ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Sahra-Sahel Devletleri Topluluğunun (CEN-SAD) Libya'daki merkez binasının yeniden açılışı için Trablus'ta bulunan Tunus, Somali ve Nijer dışişleri bakanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Dibeybe ile Tunus Dışişleri Bakanı Nıfti'nin görüşmesinde, Libya ve Tunus arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, istikrar ve kalkınmayı artırmak için ortak koordinasyon mekanizmalarının etkinleştirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüşmesinde ise iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı aktarıldı.

Başbakan Dibeybe ile Nijer Dışişleri Bakanı Sangare görüşmesinde de iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına hizmet eden çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Dibeybe'nin kaçakçılık şebekeleriyle mücadele ve düzensiz göç konusunda Nijer ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD), Libya'da bulunan merkez binasının yeniden açılışı bu sabah Trablus'ta yapılmış, açılışa Tunus, Somali ve Nijer Dışişleri Bakanları dahil 11 üye ülkenin dışişleri bakanı katılmıştı.